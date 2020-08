Europa League. Siviglia-Manchester United 2-1, spagnoli in finale (Di lunedì 17 agosto 2020) COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Manchester United colleziona e spreca occasioni, il Siviglia ringrazia e vince con cinismo, centrando il pass per la finale di Europa League. Termina 2-1 il match del RheinEnergieStadion di Colonia per effetto dei gol di Bruno Fernandes su rigore, Suso e De Jong, che ha completato la rimonta a pochi minuti dal termine, costringendo la squadra di Solskjaer all’eliminazione in semifinale. Il Siviglia si prepara ora per l’atto conclusivo in programma venerdì prossimo e sarà spettatore interessato di Inter-Shakhtar Donetsk, vale a dire l’altra semifinale che designerà l’avversaria. Red Devils subito in pressione fin dai primi minuti e all’8′ ... Leggi su ilcorrieredellacitta

