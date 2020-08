Europa League, l’Inter vola in finale: show di Lautaro e Lukaku, Shakhtar annichilito (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Inter è in finale di Europa League. I nerazzurri hanno travolto in semifinale gli ucraini dello Shakhtar Donetsk con il punteggio di 5-0 e venerdì 21 agosto si giocheranno il trofeo con il Siviglia, che ieri ha battuto il Manchester United. A firmare il successo dell’undici di Antonio Conte sono stati Lautaro Martinez (doppietta), Danilo D’Ambrosio e Romelu Lukaku (anche per lui due gol). Nerazzurri sempre in controllo nel corso della gara, superiori tanto fisicamente quanto tatticamente. Ad aprire le marcature è stato l’attaccante argentino, con un preciso colpo di testa su assist di Nicolò Barella. A siglare il raddoppio, sempre di testa, Danilo D’Ambrosio, sugli sviluppi di calcio d’angolo. Poi di ... Leggi su open.online

