Europa League, le formazioni ufficiali di Inter-Shakhtar (Di lunedì 17 agosto 2020) L'Inter si gioca l'accesso alla finale contro lo Shakhtar Donetsk, già eliminato dalla Champions dall'Atalanta. Andiamo a scoprire le scelte dei tecnici Conte e Castro.LE formazioni ufficiali Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.Panchina: Padelli, Ranocchia, Skriniar, Pirola, Biraghi, Candreva, Moses, Sensi, Borja Valero, Eriksen, Agoume, Esposito.Allenatore: Antonio ConteShakhtar DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Kryvtsov, Khocholava, Matvyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.Panchina: Trubin, Vitao, Fernando, Dentinho,

