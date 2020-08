Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk: Conte cerca la finale con LuLa. Le formazioni ufficiali (Di lunedì 17 agosto 2020) Tutto pronto per il big match della stagione nerazzurra.Dopo la vittoria del Siviglia sul Manchester United di questa sera, tra poco avrà inizio la gara tra l'Inter e lo Shakhtar Donetsk, che sul campo della ESPRIT Arena si affronteranno alla ricerca dell'ultimo posto disponibile per la finale di Europa League. I nerazzurri, dopo aver fallito la vittoria dello scudetto, sono l'ultima italiana ancora rimasta in corsa nelle competizioni europee, e cercheranno di vincere per superare le semifinali dopo aver battuto il Bayer Leverkusen.Di seguito le formazioni ufficiali, scelte da Antonio Conte e Luis Castro:Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De ... Leggi su mediagol

brfootball : —Europa League semi-final: ?? —FA Cup semi-final: ?? —League Cup semi-final: ?? - SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - Sport_Mediaset : #EuropaLeague - Semifinale ?? #InterShakhtar, le formazioni ufficiali!?? Aggiornamenti LIVE ??… - Marathonbet_IT : I tifosi interisti facciano i loro scongiuri: l'#Inter è in semifinale europea per la prima volta dal 2009/10, anno… -