Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: meraviglia nerazzurra, Conte vola in finale (Di lunedì 17 agosto 2020) Un'Inter meravigliosa travolge lo Shakhtar Donetsk e vola in finale.Sul campo dell'ESPRIT Arena è andata in scena la sfida tra l'Inter e lo Shakhtar Donetsk, che si sono affrontati in occasione della semifinale di Europa League: i due club erano alla ricerca dell'ultimo posto disponibile per la finale della competizione, dove ad attendere la vincente ci sarà il Siviglia che ieri ha battuto il Manchester United.I nerazzurri dominano fin dal primo minuti grazie ad una splendida organizzazione tattica, e riescono a portarsi in vantaggio al minuto 19: Pyatov sbaglia il rinvio e regala palla a Barella, cross verso il centro dell'area ... Leggi su mediagol

