Europa League, c’è Inter-Shakhtar: le formazioni ufficiali (Di lunedì 17 agosto 2020) Le formazioni ufficiali di Inter-Shakhtar Donetsk semifinale dell’Europa League Tutto pronto alla “Düsseldorf Arena” di Düsseldorf dove tra poco meno di un’ora si giocherà Inter-Shakhtar Donestsk semifinale dell’Europa League. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Luis Castro, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Shakhtar Donetsk. Ad attendere la vincente c’è il Siviglia. Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 ... Leggi su intermagazine

brfootball : —Europa League semi-final: ?? —FA Cup semi-final: ?? —League Cup semi-final: ?? - SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - andreamanao : @Ago9100 @capuanogio La volpe e l’uva ahahahha ti ho appena detto che preferivo non entrare , basta seguire un po’… - TUTTOJUVE_COM : Europa League, alle 21 Inter-Shakhtar Donetsk: le formazioni ufficiali -