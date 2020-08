Euromed Investment Forum a Napoli (Di lunedì 17 agosto 2020) Lo spazio Euromediterraneo e il Nord Africa hanno acquisito negli ultimi anni sempre maggiore rilevanza geopolitica per posizione, per abbondanza di risorse petrolifere e del gas, per lo sviluppo di massicci progetti infrastrutturali (come, ad esempio, il raddoppio del Canale di Suez in Egitto), ma anche per i conflitti, le continue instabilità e le drammatiche vicende come quella che si è registrata nella zona portuale di Beirut, e lo stesso Ambasciatore italiano in Libano Nicoletta Bombardiere, ha piu’ volte ribadito quanto siamo diventati inconciliabili necessità , interessi e rapporti diplomatici in zone che sono state eternamente in conflitto. Oggi però i canali diplomatici sono aumentati e si è sviluppata una rete di contatti che si muove al di là delle ragion di Stato e delle contese ataviche della regione. Si ... Leggi su ildenaro

