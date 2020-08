Esodo: 3 ore di attesa a Villa San Giovanni per gli imbarchi verso la Sicilia (Di lunedì 17 agosto 2020) “A Villa San Giovanni è stata decretata la ‘fase 3’ dell’emergenza relativa alla gestione degli imbarchi, poiché l’attesa per imbarcarsi verso la Sicilia ha raggiunto le tre ore“: lo riferisce Anas precisando che i veicoli sono in coda sulla terza carreggiata dell’A2 Autostrada del Mediterraneo, in avvicinamento allo svincolo di Villa. Traffico intenso ma scorrevole sul resto dell’autostrada.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Strill_it : Esodo estivo, tre ore di attesa a Villa San Giovanni per gli imbarchi verso la Sicilia - Paolo_Oberto : RT @Adri19510: GLI ITALIANI RINGRAZIANO LAMORGESE !!!!!! ESODO TUNISINO VERSO LAMPEDUSA: 460 CLANDESTINI IN 48 ORE - CaputMundi5 : RT @Adri19510: GLI ITALIANI RINGRAZIANO LAMORGESE !!!!!! ESODO TUNISINO VERSO LAMPEDUSA: 460 CLANDESTINI IN 48 ORE - galata_mf : RT @Adri19510: GLI ITALIANI RINGRAZIANO LAMORGESE !!!!!! ESODO TUNISINO VERSO LAMPEDUSA: 460 CLANDESTINI IN 48 ORE - MassimoFlumeri : RT @Adri19510: GLI ITALIANI RINGRAZIANO LAMORGESE !!!!!! ESODO TUNISINO VERSO LAMPEDUSA: 460 CLANDESTINI IN 48 ORE -

Ultime Notizie dalla rete : Esodo ore Esodo, tre ore di attesa agli imbarchi di Villa San Giovanni Il Lametino Esodo, tre ore di attesa agli imbarchi di Villa San Giovanni

Reggio Calabria - A Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, è stata decretata la “fase 3” dell’emergenza relativa alla gestione degli imbarchi, poiché l’attesa per imbarcarsi verso la Sic ...

Esodo, tre ore di attesa a Villa San Giovanni per gli imbarchi verso la Sicilia

Fase 3 a Villa San Giovanni, dove i tecnici Anas hanno dichiarato l’emergenza relativa alla gestione degli imbarchi. L’attesa per imbarcarsi verso la Sicilia ha raggiunto, infatti, le tre ore. I veico ...

Reggio Calabria - A Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, è stata decretata la “fase 3” dell’emergenza relativa alla gestione degli imbarchi, poiché l’attesa per imbarcarsi verso la Sic ...Fase 3 a Villa San Giovanni, dove i tecnici Anas hanno dichiarato l’emergenza relativa alla gestione degli imbarchi. L’attesa per imbarcarsi verso la Sicilia ha raggiunto, infatti, le tre ore. I veico ...