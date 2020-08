'Eri una persona speciale': a 58 anni muore il poliziotto Walter De Cicco (Di lunedì 17 agosto 2020) Aveva soli 58 anni Walter De Cicco, sovrintendente capo della Polizia di Nola, morto nel fine settimana. L'uomo lottava da tempo contro un brutto male. Era un poliziotto molto apprezzato, originario ... Leggi su napolitoday

Ultime Notizie dalla rete : Eri una "Eri una persona speciale": a 58 anni muore il poliziotto Walter De Cicco NapoliToday Il processo del millennio visto con gli occhi dei giurati

Potrebbe diventare classica questa serie legal thriller belga creata da Sanne Nuyens e Bert Van Dael che racconta il «processo del millennio», intricato caso che vede una donna, Frie Palmers, accusata ...

Covid, bimba di 5 anni intubata a Padova. «Grave sindrome a sangue e reni»

PADOVA È intubata in gravissime condizioni nella terapia intensiva dell’ospedale universitario di Padova una bambina di 5 anni risultata positiva al tampone da Sars-Cov-2. La notizia è stata confermat ...

