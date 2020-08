"Eravate ubriachi?". Discoteche chiuse ora, la rabbia di Linus esplode sui social (Di lunedì 17 agosto 2020) "Eravate ubriachi?" così Linus, voce storica di Radio Deejay, punge il governo sulla più che tardiva chiusura delle Discoteche a seguito del rialzo dei contagi da Covid-19 in Italia. Elettra Lamborghini e Gigi D'Agostino - in seguito all'impennata di contagi - con grande senso di responsabilità, hanno cancellato concerti e dj set perché "non siamo pronti", il governo il 16 agosto ha deciso di chiudere tutte le Discoteche fino a settembre. Come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Il web ha fatto ironia sulla misura restrittiva "a babbo morto", mentre Linus, decano dei dj, ha randellato di brutto l'esecutivo con un post su Instagram: "Ho dovuto mordermi la lingua in queste settimane per evitare di infilarmi in polemiche di cui faccio ... Leggi su iltempo

