Elodie, insultata dai fan di Salvini: “Bada a cantare, schifosa, vattene”. Lei replica così (Di lunedì 17 agosto 2020) Continua la guerra a distanza tra Elodie e Matteo Salvini È palese che tra Elodie e Matteo Salvini non vorrà buon sangue. Infatti, nelle ultime ore è andato in scena un botta e risposta tra la cantante romana Di Patrizi Elodie Di Patrizi, e l’ex vicepremier della Lega Nord, anche se stavolta quest’ultimo è stato coinvolto in modo indiretto. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è stata travolta da una serie di insulti dopo che il Leader del Cartoccio aveva postato sui suoi account social uno scatto in cui riprendeva le affermazioni fatte dalla fidanzata di Marracash in una recente intervista fatta al Corriere della Sera. In quell’occasione la ragazza si era mostrata abbastanza critica nei confronti del partito guidato dal senatore. Ma ... Leggi su kontrokultura

