Elodie, ballo sfrenato insieme alla nonna: il video fa il pieno di like (Di lunedì 17 agosto 2020) Elodie non ha mai fatto mistero del preziosissimo rapporto che la lega alla nonna. Su Instagram arriva l’ulteriore conferma di questo feeling: la cantante ha pubblicato un video in cui balla assieme a lei sulla barca delle loro vacanze. L’accoppiata, che mette a confronto due differenti generazioni, ha conquistato i followers. Elodie: danze sfrenate assieme alla nonna Anche per Elodie, come per moltissimi suoi colleghi, è tempo di vacanze. Numerosi artisti musicali hanno continuato ad esibirsi live, pur rispettando le precauzioni anti-Covid, altri invece hanno preferito rimandare i propri show a tempi migliori. Fra coloro che hanno deciso di prendersi un momento di pausa dai consueti impegni sul palco è ... Leggi su thesocialpost

GFucci58 : RT @amorsisulcuore: Sia Emma che Elodie, tutta questa merda non se la meritano, tiro in ballo pure Emma, parchè anche lei ci mette sempre l… - amorsisulcuore : Sia Emma che Elodie, tutta questa merda non se la meritano, tiro in ballo pure Emma, parchè anche lei ci mette semp… - CIAfra73 : @Ninanina1215 @matteosalvinimi In quel caso erano affondi tra politici e non veniva tirato in ballo chiunque ospone… - __davidxx__ : @_pettymess_ ma che hai capito? io elodie la ballo solo con mio marito - ione_negativo : Ma in che senso fanno Ciclone ma non c'è Elodie? È un'esibizione di ballo quindi! #BattitiLive2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie ballo Elodie, ballo sfrenato insieme alla nonna: il video fa il pieno di like Thesocialpost.it Elodie, ballo sfrenato insieme alla nonna: il video fa il pieno di like

Anche per Elodie, come per moltissimi suoi colleghi, è tempo di vacanze. Numerosi artisti musicali hanno continuato ad esibirsi live, pur rispettando le precauzioni anti-Covid, altri invece hanno pref ...

Elodie si scatena su Instagram: bikini fluo e balletto con la nonna

Elodie si scatena su Instagram, postando un video in cui in bikini fluo balla con la nonna su una barca. L’ex protagonista di Amici e fra gli artisti più apprezzati del momento, complice il successo d ...

Anche per Elodie, come per moltissimi suoi colleghi, è tempo di vacanze. Numerosi artisti musicali hanno continuato ad esibirsi live, pur rispettando le precauzioni anti-Covid, altri invece hanno pref ...Elodie si scatena su Instagram, postando un video in cui in bikini fluo balla con la nonna su una barca. L’ex protagonista di Amici e fra gli artisti più apprezzati del momento, complice il successo d ...