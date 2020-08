Ellynora racconta del nuovo singolo e dell’album (Di lunedì 17 agosto 2020) Ellynora racconta nuovo singolo e prossimo album: “Con la leggenda di Niña Bianca ho superato la morte di una persona importante” Una sirena distrutta dal dolore per aver perso il suo compagno vaga sulla terra in cerca di pace e ricorda l’amore che non ha più rivivendo le emozioni provate grazie a due amanti sulla… L'articolo Ellynora racconta del nuovo singolo e dell’album Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Ellynora racconta Ellynora, guarda l’anteprima del video di ‘Niña Blanca’ Rolling Stone Italia