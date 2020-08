Elezioni Usa: si riduce il vantaggio di Biden, adesso al 50% contro il 46% di Trump (Di lunedì 17 agosto 2020) Secondo un sondaggio di Cnn, il ticket Biden-Kamala Harris ha il 50% dei consensi, mentre quello di Trump-Mike Pence il 46%. Il sondaggio ha un margine di errore del 4%. Leggi su firenzepost

