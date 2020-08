Elezioni Usa 2020: secondo gli ultimi sondaggi Biden è in vantaggio su Trump di 12 punti (Di lunedì 17 agosto 2020) Elezioni Usa 2020: secondo i sondaggi Biden è in vantaggio su Trump Il candidato democratico Joe Biden sarebbe in vantaggio sul presidente uscente Donald Trump: lo rivelano gli ultimi sondaggi realizzati a poco più di tre mesi dalle Elezioni presidenziali Usa in programma il 3 novembre 2020. secondo una nuova rilevazione effettuata da Abc/Washington Post, infatti, l’ex vicepresidente di Barack Obama sarebbe addirittura in vantaggio di 12 punti sul repubblicano. Il ticket Joe Biden-Kamala D. Harris è accreditato al 53% contro il 41% di Donald ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Usa Elezioni Usa, Pelosi richiama al lavoro il Congresso per "salvare il sistema postale" dall'offensiva di Trump la Repubblica Usa: nuove sanzioni a Huawei

Gli Usa hanno rafforzato le sanzioni contro il gigante cinese Huawei estendendole a 38 sue filiali, per limitare l'accesso alle tecnologie americane. Lo ha annunciato il dipartimento al commercio amer ...

Amedeo Ceniccola: lettera aperta a Nicola Pacelli

“Il candidato sindaco della lista in cui ti vogliono far candidare è un autentico campione nella corsa alla… poltrona e in 30 anni si è tanto impegnato per far diventare Guardia: il luogo delle occasi ...

