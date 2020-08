Elettra Lamborghini annulla i concerti. Così organizza il matrimonio (Di lunedì 17 agosto 2020) Elettra Lamborghini pensa al suo matrimonio. Per questo ha annullato tutti i concerti ed è già con la testa al prossimo 6 settembre, quando sposerà il suo Afrojack. La sexy ereditiera ha pubblicato su Instagram le partecipazioni al suo matrimonio. E parte già la caccia agli invitati Leggi su iltempo

NicolaPorro : Non si tratta di bufale. Vertice di governo sulle discoteche. Elettra Lamborghini cancella concerti. #lafebbredelcovidsera - fanpage : Ultim'ora Elettra Lamborghini fa un passo indietro. - rtl1025 : ?? Elettra #Lamborghini ha deciso di cancellare tutti i #concerti in programma per la situazione #Covid19. Lo ha ann… - _PatriciaG__ : Elettra.. elettra lamborghini. - tempoweb : Elettra Lamborghini annulla i concerti. Così organizza il matrimonio #elettralamborghini #afrojack #matrimonio… -