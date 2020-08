Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia, ritorno di fiamma dopo l'addio? Lui si sfoga: "Chi siamo noi per giudicare?" (Di lunedì 17 agosto 2020) Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia sono tornati insieme? Non cessano i gossip su uno dei triangoli più intricati della cronaca rosa italiana, che vedono coinvolti l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, il tronista Oscar Branzani, la sorella Dalila e l'ex Nunzio Moccia.Per chi non ricordasse la vicenda, dopo la fine della storia fra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, la ragazza aveva scelta di intraprendere una relazione con l'ex dell'ex cognata, Nunzio Moccia. All'inizio di quest'estate, tuttavia, Eleonora aveva tentato di riappacificarsi con il tronista, salvo poi recentemente essere stata beccata ancora in compagnia di Nunzio. Ma ora la situazione com'è? ... Leggi su blogo

