Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia, dopo il ritorno di fiamma parla (finalmente) lui (Di lunedì 17 agosto 2020) Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia appaiono sempre più vicini. Solo pochi giorni fa era stata Dalila Branzani, sorella di Oscar Branzani ed ex fidanzata di Nunzio, a raccontare la sua verità sulle ultime vicende che l’hanno vista coinvolta. Dalila, infatti, aveva parlato di una riappacificazione tra l’ex corteggiatrice e Oscar dopo la fine della loro relazione. Il ritorno di fiamma tra i due, però, non è durato a lungo e, dopo questa breve parentesi col napoletano, la Rocchini è tornata tra le braccia di Moccia. A seguito degli ultimi scambi social tra Eleonora e Dalila, in molti attendevano una mossa anche da parte di ... Leggi su isaechia

