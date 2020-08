Eleonora D'Urso è incinta, il messaggio d'affetto del marito su Instagram: "Dammi un bacio..." (Di lunedì 17 agosto 2020) Arriva un fiocco rosa in casa D'Urso. Non stiamo parlando della conduttrice Barbara, ma della sorella minore Eleonora, che aspetta la sua prima bambina. Carmelita si appresta a diventare così zia di Sofia, nome scelto dalla sorella insieme al compagno Michele Ormo, con cui è sposata da quattro anni. Visualizza questo post su Instagram A quanto pare... scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta! 😂😂🤟🏻 ❤️ #michekikemancapoco #panzapanzi #waitingforSofia #sestomesedifelicitá Un post condiviso da Eleonora D'Urso (@dusele) in data: 13 Ago 2020 alle ore 2:54 PDT 17 agosto 2020 17:02. Leggi su blogo

L'attrice, sorella della conduttrice Barbara D'Urso, è al sesto mese di gravidanza. Sarà una bambina e si chiamerà Sofia Arriva un fiocco rosa in casa D'Urso. Non stiamo parlando della conduttrice Bar ...

