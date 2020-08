Earth to Ned: il trailer del talk show "spaziale" di Disney+ (Di lunedì 17 agosto 2020) Earth to Ned è il primo talk show di Disney+ e online è stato condiviso il trailer del progetto "spaziale" in arrivo a settembre. Earth to Ned debutterà su Disney+ il 4 settembre e il trailer reagala le prime sequenze dell'atteso talk show condotto da un alieno e prodotto da The Jim Henson Company e Marwar Junction Productions. Nel video si vedono le prime sequenze dello show e degli ospiti intervistati dalla simpatica creatura: Gina Carano, RuPaul, Billy Dee Williams e Joel McHale. Il progetto Earth to Ned sarà composto, in occasione della prima stagione, da dieci episodi. Il simpatico alieno Ned e il suo braccio destro Cornelius ... Leggi su movieplayer

