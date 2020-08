E’ fatta, la Roma acquisita dal gruppo Friedkin per 591 milioni (Di martedì 18 agosto 2020) Concluse le procedure, arrivate le firme. Tramonta la Roma di James Pallotta, nasce quella del gruppo Friedkin che acquista la società giallorossa per 591 milioni di euro. Da oggi toccherà a Dan Friedkin e al figlio Ryan provare a rimpinguare la bacheca dei trofei di Trigoria. In mattinata sono iniziate presso lo studio legale Dla Piper, a due passi da Piazza di Spagna, le procedure per il closing dell'operazione finanziaria. Nella riunione in corso in via Due Macelli sono presenti anche il Ceo Romanista, Guido Fienga, e il vicepresidente Mauro Baldissoni. Gli avvocati delle parti sono al lavoroda Londra mentre Friedkin segue da Houston gli ultimi scambi di documenti e Pallotta da Boston in videoconferenza. La fumata bianca è attesa in giornata. Il ... Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : fatta Roma Roma è fatta per Pedro, l’attaccante è sbarcato nella Capitale Sport Fanpage Roma, scuola, «le aule extra introvabili». Un istituto su 3 a rotazione farà tele-didattica

«Che fare? E chi lo sa. Ho classi mediamente di 40 metri quadri, alcune arrivano a 29 alunni, più l’insegnante 30. Dove li metto in quello spazio? La cosa più probabile è dividere i gruppi a metà, fac ...

Lamorgese e Gabrielli fanno visita al poliziotto investito a Ferragosto

Cronaca - Il ministro e il Capo della Polizia hanno incontrato al Gemelli la moglie e i figli dell'agente ancora in gravi condizioni. Daniele Benedetti, questo il nome dell'agente umbro della Stradale ...

