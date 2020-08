Duque indagato per finanziamento illecito (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Consiglio nazionale elettorale colombiano ha aperto un’indagine contro il presidente della Repubblica Ivan Duque, delfino di Alvaro Velez Uribe a cui la settimana scorsa la Corte suprema di Giustizia ha ordinato gli arresti domiciliari per i reati di corruzione e frode e per i suoi legami con il gruppo paramilitare Bloque Metro. Duque è indagato, insieme al direttore della sua campagna elettorale Luis Guillermo Echeverri, per presunto finanziamento illecito. LA PERSONA ACCUSATA di aver versato i trecentomila dollari incriminati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Mario Paciolla alias Astolfo Bergman, scrittore e attivista

«So di aver sforato, e non di poco, ma considerando la delicatezza del tema mi sono reso conto che andando avanti con la scrittura dovevo praticamente argomentare e giustificare ogni virgola. Ho quind ...

