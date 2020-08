Due giorni prima dell’ordinanza di Speranza, Lopalco lanciava l’allarme: “Cinque ragazzi ricoverati gravi”, ma i dati ufficiali lo smentiscono (Di lunedì 17 agosto 2020) Il virologo Pieluigi Lopalco alla vigilia di Ferragosto aveva lanciato l’allarme in merito al ricovero di cinque ragazzi in Puglia per Coronavirus. Ma nel bollettino regionale ufficiale nessuna traccia di queste cinque ospedalizzazioni. Alla vigilia di Ferragosto – riportava la Repubblica – il virologo Pierluigi Lopalco, a capo della taskforce della Regione Puglia nonché candidato … L'articolo Due giorni prima dell’ordinanza di Speranza, Lopalco lanciava l’allarme: “Cinque ragazzi ricoverati gravi”, ma i dati ufficiali lo smentiscono proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Agente_Lisa : Piccola Maggie io non so chi ti abbia legato a quel palo sotto il sole cocente di questi giorni per abbandonarti.Qu… - tg2rai : Ancora #sbarchi a #Lampedusa, in due giorni oltre settecento migranti. Al via i trasferimenti dall'isola. Missione… - matteosalvinimi : Immigrato clandestino liberato, dopo due giorni stupra un’altra donna. Senza parole. Ma è giustizia questa??? - ASAK0V : RT @deanelaveau: comunque altri due giorni e la selezione naturale farà il suo corso, i più forti resisteranno e si integreranno mentre gli… - BeliceIt : Sigel Marsala. Dopo la concessione di due giorni di riposo, squadra di nuovo al lavoro ad apertura della terza sett… -