Due casi di Covid sul set del nuovo film di Boldi e De Sica: sospese le riprese (Di lunedì 17 agosto 2020) Due casi di Covid sul set del nuovo film di Boldi e De Sica Stop alle riprese del film di Natale diretto da Massimo Boldi e Christian De Sica, Natale su Marte, che i due registi stavano realizzando in un hotel di lusso del quartiere Aurelio, a Roma. Dopo che due addetti al catering sono risultati positivi al Covid, la coppia dei cinepanettoni italiani più famosi del cinema ha dovuto interrompere i lavori e effettuare tamponi su tutto il suo staff. Per ora, sembra che nessuno altro sia stato contagiato, eppure il film di Boldi e De Sica in cantiere per il 2020 rischia comunque di subire un rallentamento, sempre a causa del pericolo ... Leggi su tpi

