Drone sfiora l'Air Force One con a bordo Donald Trump​ (Di lunedì 17 agosto 2020) L'aereo su cui viaggiava, domenica scorsa, Donald Trump è stato quasi colpito da quello che è parso un piccolo Drone. Lo ha riferito Bloomberg News, secondo cui svariati passeggeri a bordo dell'Air Force One avrebbero avvistato l'oggetto volante, mentre l'aereo stava per atterrare nei pressi di Washington. In particolare, si è parlato di un oggetto giallo e nero a forma di croce, che si sarebbe posto sul lato destro del velivolo. Nella giornata di oggi, il Secret Service non ha rilasciato dichiarazioni, mentre sembrerebbe che la Federal Aviation Administration voglia approfondire su quanto accaduto: in tal senso, avrebbe già inoltrato delle domande all'Aviazione militare. Trump volava con un Boeing 757 modificato che fa parte della flotta presidenziale. Come riportato da Bloomberg News, ogni ... Leggi su panorama

Frances31178873 : RT @Giovanni7769: @mignoloeprof Ti pare poco...per oggi basta. - doloresebasta : RT @Lantidiplomatic: L'Air Force One con a bordo #Trump sfiora collisione con un #drone #AirForceOne - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: L'Air Force One con a bordo #Trump sfiora collisione con un #drone #AirForceOne - melysenda : RT @Lantidiplomatic: L'Air Force One con a bordo #Trump sfiora collisione con un #drone #AirForceOne - Lantidiplomatic : L'Air Force One con a bordo #Trump sfiora collisione con un #drone #AirForceOne -