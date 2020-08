Dragon Ball FighterZ sta per accogliere l'iconico Genio delle Tartarughe, il Maestro Muten (Di lunedì 17 agosto 2020) Grandi novità in arrivo per Dragon Ball FighterZ con i nuovi dettagli per il futuro eSport del titolo ma soprattutto l'annuncio dell'arrivo dell'iconico Genio delle Tartarughe! Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. Il Maestro Muten, uno dei personaggi più amati di Dragon Ball, entrerà nel roster di Dragon Ball FighterZ a settembre 2020. Dopo aver allenato, Goku, Gohan, Krillini e Yamcha, il Maestro Muten porterà ora la sua grande esperienza e potenza sul ring.Per i fan di Dragon Ball FighterZ che stavano aspettando novità sulla ... Leggi su eurogamer

Nintenderos : Maestro Roshi queda confirmado para Dragon Ball FighterZ - - davidallegranti : 'Il M5s si evolve' era dai tempi di Dragon Ball e dalla trasformazione di Goku in Super Saiyan che non lo sentivo - gamescore_it : Dragon Ball FighterZ, annunciato il Maestro Muten come nuovo personaggio DLC! - - PCGamingit : DRAGON BALL FighterZ: annunciati il Maestro Muten e i dettagli dei National Championship Tournament -… - winteriscomving : ed eccomi qui, arrivata alla fine di questo bellissimo percorso durato troppo poco...amici è con immenso piacere e… -