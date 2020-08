Dopo 75 anni le “donne di conforto” chiedono ancora giustizia al Giappone (Di lunedì 17 agosto 2020) Oggi è il giorno della memoria per le “donne di conforto”, espressione vergognosa ma passata alla storia per descrivere le ragazze e le donne che vennero ridotte in schiavitù sessuale dall'esercito del Giappone prima e durante la Seconda guerra mondiale. Si stima furono 200.000, per lo più sudcoreane, le donne costrette a lavorare nei bordelli gestiti dai militari Giapponesi. Quello delle “donne di conforto” non fu altro che un sistematico sfruttamento sessuale di massa, fatto di stupri, (...) - Attualità / Giappone, Donne, , giustizia sociale Leggi su feedproxy.google

C'è anche una #bambina di 5 anni, ricoverata in terapia intensiva nell'azienda ospedaliera di #Padova, tra i pazienti positivi alla Covid-19. Ricoverata in terapia intensiva. Intubata, dopo aver manifestato i primi sintomi respiratori.

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni L’Inter in una semifinale europea dieci anni dopo Il Post CUORGNE' - Muore a Ferragosto in casa: lo trovano il giorno dopo grazie a una telefonata dei vicini

CUORGNE' - Il corpo senza vita di un uomo di 68 anni è stato ritrovato ieri mattina dai carabinieri di Cuorgnè e dal personale del 118 in un'abitazione di via via XXIV Maggio. A dare l'allarme sono ...

Genova due anni dopo, Conte: «Impegno per infrastrutture sicure, evitare altre tragedie»

Due corone di rose bianche e rosse, una del presidente della Repubblica e una con la scritta “43 angeli per sempre nei nostri cuori”. Inizia con l’omaggio del premier, Giuseppe Conte, che si è fermato ...

