Donna scomparsa nel Cremasco: trovata bruciata la sua auto (Di lunedì 17 agosto 2020) commenta Continuano nel Cremasco le ricerche della Donna di 39 anni scomparsa nella zona da oltre 48 ore. Intanto la sua auto, una Fiat Panda, è stata trovata bruciata, non si sa ancora se per un ... Leggi su tgcom24.mediaset

Che cosa è successo a Sabrina Beccalli, che fine ha fatto? In questa calda estate un'altra storia ci racconta di una donna scomparsa nel nulla. Di Sabrina al momento non si hanno tracce da 48 ore, da ...