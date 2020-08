Donald Trump sbarca sull’app Triller: ecco cos’è e come funziona la rivale americana di TikTok (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo le polemiche sul social cinese TikTok – finita nel mirino del governo Usa per presunte violazioni dei dati – Donald Trump decide di promuovere la concorrenza aprendo un account su Triller, piattaforma molto simile, ma sviluppata negli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti ha una potenza di fuoco sui social: 85 milioni di follower solo su Twitter. Ma sarà comunque dura ritagliarsi un posto in una piattaforma pensata per adolescenti: per adesso l’account del tycoon conta poco più di 10mila follower mentre il primo video pubblicato, che annuncia la presenza di Trump su Triller, ha ottenuto 4,8 milioni di visualizzazioni. Trump ha firmato un decreto che obbliga ByteDance, società cinese proprietaria della app, a vendere le ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Sondaggio Usa 2020: Joe Biden avanti di 9 punti su Donald Trump - clikservernet : Donald Trump sbarca sull’app Triller: ecco cos’è e come funziona la rivale americana di TikTok - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: In piena battaglia elettorale, Donald Trump, annuncia un grave lutto familiare, morto il fratello minore Robert. 'Non era solo… - Noovyis : (Donald Trump sbarca sull’app Triller: ecco cos’è e come funziona la rivale americana di TikTok) Playhitmusic - - redhotcyber : Trump sta valutando la possibilità di perdonare Edward Snowden. Il presidente degli Stati Uniti Donald #Trump ha d… -