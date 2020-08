Donald Trump, il presidente americano colpito da un gravissimo lutto “il mio cuore è pieno di dolore” (Di lunedì 17 agosto 2020) Donald Trump perde il fratello, ad annunciarlo è proprio il diretto interessato Donald Trump, ha subito una grave perdita familiare in un periodo tanto difficile. Proprio ieri è deceduto il fratello del presidente: Robert Trump che si è spento all’età di 71 anni. Era il fratello più giovane di Donald, il 26 agosto avrebbe compiuto 72 anni, ma è deceduto a causa delle condizioni di salute gravi che lo avevano condotto in ospedale, a New York, proprio qualche giorno fa. Erano stati i media locali ad annunciarlo, adesso invece a parlare della sua morte è il presidente degli Stati Uniti che proprio durante la giornata di ieri è stato visto uscire più volte munito di mascherina senza avere ... Leggi su kontrokultura

