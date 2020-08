Dona ferentes, Pavarolo luogo di perfezionamento di nuovi talenti (Di lunedì 17 agosto 2020) Gli artisti emergenti Manuele Cerutti e Francesca Ferreri esporranno allo Studio museo Felice Casorati di Pavarolo. Dal 26 settembre al 10 novembre il centro creativo ospita la mostra Dona ferentes con le opere dei due talenti realizzate nell’estate 2019. L’esposizione rientra nel progetto Memorie e visioni contemporanee che presenta il Comune del torinese come un … Leggi su periodicodaily

Gli artisti emergenti Manuele Cerutti e Francesca Ferreri esporranno allo Studio museo Felice Casorati di Pavarolo. Dal 26 settembre al 10 novembre il centro creativo ospita la mostra Dona ferentes co ...

"Dona ferentes" allo studio-museo Casorati di Pavarolo

Il Comune di Pavarolo, in collaborazione con Archivio Casorati, comitato scientifico Studio Museo Casorati, presieduto da Francesco Poli, associazione Plug IN, Residenze Casa Casorati, con il coordina ...

Il Comune di Pavarolo, in collaborazione con Archivio Casorati, comitato scientifico Studio Museo Casorati, presieduto da Francesco Poli, associazione Plug IN, Residenze Casa Casorati, con il coordina ...