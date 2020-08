Domanda di pensione accettata se mi licenzio perdo qualcosa? (Di lunedì 17 agosto 2020) Sulla Domanda di pensione e cosa fare per uscire prima dal lavoro, tanti i dubbi e ci arrivano molte richiese dai lettori che ci chiedono cosa fare. Nello specifico un nostro lettore ci chiede se può licenziarsi prima del periodo prefissato per l’accesso alla pensione. Bisogna precisare che i rapporti di lavoro sono regolati dai contratti nazionali collettivi CCNL in base al settore lavativo e dal Codice Civile del lavoro. Analizziamo il quesito della nostra lettrice, ricordiamo a tutti i lettori che abbiamo racchiuso tutti i nostri quesiti, le leggi e le nuove riforme nella rubrica: pensioni news, quindi, è possibile trovare la risposta alla vostra Domanda sfogliando la nostra rubrica. Domanda di pensione accettata possono licenziarmi ... Leggi su notizieora

