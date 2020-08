Dolomiti, avanti tutta con i cantieri dello sci (Di lunedì 17 agosto 2020) Foto, filmati e notizie dalle Dolomiti documentano quanto l’estate post-Covid abbia segnato una ripresa in grande stile dei cantieri per lo sci. A Cortina e dintorni, con la scusa delle competizioni internazionali e olimpiche del 2022 e del 2026, si procede sia al nuovo collegamento con l’area Cinque Torri e Sellaronda, sia all’ampliamento e al riallestimento delle nuove piste, con le conseguenze ambientali denunciate dagli attivisti di Mountain Wilderness e dal Cai. Appena uno o due passi più in là (passi alpini, s’intende), in Alto Adige, il comprensorio delle Tre Cime festeggia ormai il nuovo impianto chiave Helmjet-Sexten, in vista del collegamento con Sillian/Thurntal, in Austria: il potente imprenditore Franz Senfter, che dallo speck si è riconvertito al turismo sciistico, resta in attesa di vedersi ... Leggi su ilfattoquotidiano

TELVE. “Non sappiamo più cosa fare” è un grido d’aiuto quello lanciato dagli allevatori del Lagorai che in questi giorni sono tornati, loro malgrado, a fare i conti con M49-Papillon, l’orso più ricerc ...

Tampone per chi rientra dall'estero: tutti i punti ad accesso diretto delle Ulss del Veneto

È scattato il 15 agosto il tampone obbligatorio con accesso diretto (quindi senza prenotazione), per tutti coloro che rientrano da Spagna, Croazia, Grecia e Malta. A sancirlo, è l'ordinanza firmata da ...

