Dj morta: proseguono le ricerche di Gioele, anche nei casolari. Il piccolo era vivo dopo l'incidente (Di lunedì 17 agosto 2020) C'e' un importante svolta nel giallo di Caronia. Il piccolo Gioele era vivo e in braccio alla madre dopo il lieve incidente stradale, quando la donna ha scavalcato il guardrail dell'autostrada. Lo ha ... Leggi su tg.la7

