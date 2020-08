Divieto di ballo e mascherina obbligatoria all’aperto dalle 18 alle 6. Ecco l’ordinanza anti-movida (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – Nuovo giro di vite del governo giallofucsia contro la cosiddetta movida e il rischio di contagio da coronavirus in caso di assembramenti. Non soltanto discoteche chiuse in tutta Italia ma anche obbligo tassativo della mascherina dalle 18 alle 6 anche all’aperto nei luoghi di ritrovo e dove non può essere rispettato il distanziamento sociale: è l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, in vigore da oggi fino al 7 settembre. La ragione di questa nuova stretta? A sentire Speranza è colpa della “significativa ripresa dei casi, anche alla luce del contesto europeo”. L’ordinanza quindi serve a dare “un segnale al Paese che bisogna tenere alta l’attenzione”. Insomma, per adesso si interviene sui ... Leggi su ilprimatonazionale

