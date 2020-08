Discoteche: ricorso al Tar immediato per riaprire. Scuola: ripartenza a rischio (Di lunedì 17 agosto 2020) Discoteche chiuse, mascherine nei luoghi pubblici, anche all'aperto. Ma i gestori ricorrono al Tar. E avanza il timore di non poter riaprire la Scuola. Intanto fioccano multe salate, perchè, dopo la stretta decisa dal Governo su ballo e movida, il Viminale ha scritto ai prefetti per invitarli ad organizzare i servizi sul territorio alla luce delle nuove prescrizioni Leggi su firenzepost

MediasetTgcom24 : Chiusura discoteche, sindacato dei gestori annuncia ricorso al Tar #coronavirusitalia - InOndaLa7 : Discoteche, #Salvini: Bene il ricorso al Tar, provvedimento senza nessuna giustificazione scientifica. Ieri sono sb… - fattoquotidiano : Coronavirus, contro lo stop alle discoteche ricorso al Tar dell’associazione imprese di intrattenimento da ballo e… - noitre32 : RT @riktroiani: Il Consiglio nazionale di Silb Fipe effettuerà un ricorso urgente al Tar del Lazio contro l'ordinanza che impone la chiusur… - abiraghi : Le #discoteche che fanno ricorso al Tar contro la chiusura sono oscene quanto la megera fascista siliconata che le… -