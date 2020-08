Discoteche, lo sfogo di Linus: 'Quando le avete aperte eravate ubriachi?' - Il dj Gabry Ponte appoggia il provvedimento: 'Ce lo meritiamo, è ... (Di lunedì 17 agosto 2020) commenta Ha fatto molto discutere la decisione del governo di chiudere le Discoteche e locali da ballo fino al 7 settembre , rendendo obbligatoria la mascherina nei luoghi affollati. Lo speaker ... Leggi su tgcom24.mediaset

La furia dell'autrice di Uomini e Donne: "Locali pieni di gente senza mascherine. I soliti idioti a farsi i selfie. Se ci richiudono vi aspetto per venire a farmi la spesa!". Dura reazione da parte di ...Le discoteche hanno sempre rappresentato, per i giovani, momenti di evasione e di divertimento, per divertirsi nelle serate durante l’anno, ma anche nella stagione estiva. A causa del Coronavirus e, i ...