Discoteche chiuse fino al 7 settembre | l’ordinanza del ministro Speranza sospende solo l’attività del ballo

Stop alle Discoteche e l'obbligo di mascherina anche all'aperto nei luoghi della movida, dalle 18 alle 6. E' quanto prevede l'ordinanza firmata ieri pomeriggio dal ministro della Salute, Roberto Speranza. L' ordinanza del ministro Speranza sospende solo l'attività del ballo Dopo la riunione con i presidenti di Regione sono stati apportati correttivi all'ordinanza del ministro della

