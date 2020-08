Disastro ecologico alle Mauritius, la petroliera si è spezzata in due [FOTO] (Di lunedì 17 agosto 2020) Ci vorranno anni per ripristinare il fragile ecosistema delle Mauritius, dove si sono riversate in mare centinaia di tonnellate di carburante. La petroliera giapponese MV Wakashio si è arenata su una barriera corallina il 25 luglio con a bordo tonnellate di carburante, provocando un Disastro ecologico. La maggior parte del carburante era già stata pompata fuori, hanno precisato le autorità, ma sabato le condizioni della nave mercantile sono peggiorate, in quanto l’imbarcazione si è praticamente spezzata in due. L’MV Wakashio si è arenata a Pointe d’Esny, un santuario per la fauna selvatica rara. “Intorno alle 16:30 le 14:30 italiane, è stato osservato un importante distaccamento della sezione di prua della ... Leggi su meteoweb.eu

