Dirette Facebook a pagamento, così il social diventa una fonte di guadagno per professionisti e aziende (Di lunedì 17 agosto 2020) Il social di Zuckerberg si trasforma nella piazza virtuale dove chi organizza corsi, concerti, videolezioni e quiz può guadagnare grazie al proprio talento Gli eventi online su Facebook diventano a pagamento e offrono agli autori un nuovo canale per aumentare gli introiti. L'azienda di Menlo Park ha annunciato la novità con una nota sul blog ufficiale rivolgendo l'invito ai creatori di contenuti multimediali, istruttori, editori e piccole e medie imprese

Ultime Notizie dalla rete : Dirette Facebook Aspettando il Suq 2020: quattro dirette facebook, per un assaggio del Festival mentelocale.it Andrea Cagossi vince la prima edizione. Finale da record con 25mila persone raggiunte dalla diretta Facebook

FALCONARA - E’ Andrea Cagossi il vincitore della prima edizione di X-Falco, il talent show organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Art Dream Musical, che ha ideato lo spettacolo. I ...

Il prete del Casertano durante la messa: “Toglietevi le mascherine, non c’è più bisogno”

"Toglietevi le mascherine, non c'è più bisogno". A parlare, dall'altare, è un prete della provincia di Caserta. Il video, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia, ha fatto infuriar ...

