Diletta Leotta e la scollatura “hot”: la foto di compleanno infiamma il web (Di lunedì 17 agosto 2020) Diletta Leotta con la foto del suo compleanno conquista i fan su Instagram. La conduttrice Dazn ha compiuto 29 anni e per l’occasione ha postato uno scatto mentre spegne le candeline, mettendo in mostra il suo décolleté. In occasione della sua festa Diletta ha condiviso una foto che la vede mentre, fasciata da un vestitino … L'articolo Diletta Leotta e la scollatura “hot”: la foto di compleanno infiamma il web Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

