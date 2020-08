Diego Costa verso la Serie A, dalla Spagna: “Agli amici ha detto che andrà a Milano” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Diego Costa ha confessato ai suoi amici più stretti, dopo l’eliminazione in Champions League, che la sua prossima destinazione è Milano“. A riportarlo è Juan Gato, giornalista della radio spagnola Cadena Cope, sul suo profilo Twitter. Una vera e propria bomba secondo la quale Diego Costa in questa estate saluterà l’Atletico Madrid per trasferirsi in Italia, precisamente Milano. E ora scatta il rebus: Milan o Inter? Difficile comprendere dove il centravanti della Nazionale spagnola possa accasarsi, certo è che ai tempi del Chelsea con Conte non si parlò di rapporto idilliaco. @DiegoCosta confesó a sus íntimos tras la eliminación en Champions que su próximo destino está ... Leggi su sportface

ildiavolo_d : RT @cmdotcom: Dalla Spagna: #DiegoCosta lascerà l'Atletico per giocare a Milano. Chi si aggiudica il derby di mercato? #Inter #Milan https:… - tempestaRN : Siamo nel 2020 e vedo scritto Diego Costa. Dai raga... - sportface2016 : #DiegoCosta verso la #SerieA? | Dalla Spagna: 'Agli amici ha detto che andrà a Milano' - perchetendenza : 'Diego Costa': Perché secondo quanto riportato da Cadena Cope l'attaccante dell'Atletico avrebbe rivelato ad alcuni… -