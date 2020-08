Diego Costa, bomba dalla Spagna: «Ha confessato che andrà a Milano» (Di lunedì 17 agosto 2020) Diego Costa avrebbe confessato agli amici che la sua prossima destinazione è Milano secondo il giornalista Juan Gato Diego Costa, attaccante dell’Atletico Madrid, potrebbe lasciare la Spagna per venire a giocare in Italia e, più precisamente, nella città di Milano. Questa è la bomba lanciata dal giornalista Cadena COPE, Juan Gato, attraverso un tweet sul proprio profilo Twitter. Ecco le parole da lui scritte: «Diego Costa ha confessato ai suoi amici più stretti, dopo l’eliminazione in Champions League, che la sua prossima destinazione è Milano» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

