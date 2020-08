Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle mascherine all’aperto (Di lunedì 17 agosto 2020) “Dutturi, dutturi, havia vista che havino rimissa le maschirine all’apirta?”. Muntilbano: “Sissi, Catarè ma sulo per gli assimbramintule”. Catarelli: “Ma pirchia la ginta si assimbramintula?”. M: “Catarè, li piacia fari acussi”. C: “Ma dica ia: tibi già si na mintula poia ti vaia a circari chilla commo a tibi… “. M: “Nature è Catarè; volivano stari cu chilla che li assumigliana”. C: “Chi si assumiglia si piglia”. M: “Il carognaviria”. C: “Ma allura eri vira che eri carugna?”. M: “Sissi, fete macari da caa”. C: “Allura ci volia la iusta distancia”: M: “Sissi”. C: “Aieri havio sintito l’interviste ad una fimmina che diciva che ci vuliva chiù positivitate”. M: ... Leggi su ilnapolista

