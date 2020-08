Di Maio non si ferma: Pomigliano-Italia, il progetto delle 5 città (Di lunedì 17 agosto 2020) Se son rose fioriranno, ma per coglierle si dovrà eliminare una quantità enorme di spine. L’avvicinamento ferragostano tra Pd e M5s passa per una diffidenza marcata di robusti pezzi di entrambi i partiti, per la richiesta, reiterata ancora oggi, di Nicola Zingaretti di prendere i soldi del Mes, per la resistenza di larghi pezzi di 5 stelle nel chiudere alleanze locali. E’ Luigi Di Maio ad essersi intestato l’operazione. I vertici pentastellati sono rimasti disorientati da quello che un membro del governo definisce “il colpo di mano di Davide Casaleggio”. Il figlio del co-fondatore ha imposto il doppio voto, quello sui mandati per sindaci e consiglieri comunali e quello sulle alleanze, all’insaputa di un buon pezzo della classe dirigente. L’ex capo politico, invece di subirlo, ha deciso di cavalcarlo. Quindi prima ... Leggi su huffingtonpost

Linkiesta : Zingaretti ha consegnato il Pd a Di Maio e Conte senza alcuna visione per il futuro del paese. Ma il Pd faccia il… - NicolaPorro : ?? La piattaforma #Rousseau ha deciso: da oggi non ci sarà più la regola dei due mandati per gli eletti del… - Piu_Europa : ??GLI ITALIANI DIANO UN TAGLIO: AL POPULISMO, NON ALLA DEMOCRAZIA. Oggi Di Maio si vanta dei risparmi di con il… - adler3175 : RT @RadioSavana: Conte contagiato da Di Maio: 'Non possiamo tollerare che ARRIVANO dei migranti addirittura positivi e VADINO in giro liber… - lana_carlotta : RT @ImolaOggi: ??Anziano non mangiava da 5 giorni, soccorso dalla Polizia. Ormai accade quasi ogni giorno, mentre di Maio e Lamorgese vanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio non M5S, l’asse ritrovato Grillo-Di Maio blinda Conte e oscura Casaleggio Il Sole 24 ORE Di Maio non si ferma: Pomigliano-Italia, il progetto delle 5 città

Se son rose fioriranno, ma per coglierle si dovrà eliminare una quantità enorme di spine. L’avvicinamento ferragostano tra Pd e M5s passa per una diffidenza marcata di robusti pezzi di entrambi i part ...

Migranti, Di Maio a Tunisi: "Non c'è più posto per irregolari"

Roma, 17 ago. (askanews) - "In Italia non c'è più posto per i migranti irregolari": è quanto ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della visita a Tunisi, ribadendo la "disponibilit ...

Se son rose fioriranno, ma per coglierle si dovrà eliminare una quantità enorme di spine. L’avvicinamento ferragostano tra Pd e M5s passa per una diffidenza marcata di robusti pezzi di entrambi i part ...Roma, 17 ago. (askanews) - "In Italia non c'è più posto per i migranti irregolari": è quanto ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della visita a Tunisi, ribadendo la "disponibilit ...