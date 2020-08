Debiti PA, pagato solo 1 miliardo su 12. Ma le promesse del governo erano ben altre (Di lunedì 17 agosto 2020) “Uno su mille ce la fa”, cantava Gianni Morandi. Ben rappresenta lo stato d’animo delle povere imprese in credito con lo Stato, a cui l’unica cosa che resta da fare nell’attesa che il governo saldi il conto, è sperare di essere baciata dalla sorte e di rientarare magicamente tra quelle poche fortunate. Eravamo al 2 giugno scorso, quando il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato e ha promesso il pagamento dei 12 miliardi di arretrati ai fornitori delle Pa. “A occuparsi delle linee di credito per la pubblica amministrazione sarebbe stata Cdp”, riferisce la Verità. Bene, ad oggi “di quei 12 miliardi promessi, solo uno è stato versato”, gli altri sono ancora bloccati dalle sabbie mobili della burocrazia, riferisce la Verità. ... Leggi su ilparagone

erikpaga13 : @IlarioDiGiovamb sono passati 12 anni, e nessuno ha pagato ancora i debiti del povero Sensi - CGIA – Decreto Rilancio: la PA non ha pagato 11 miliardi di debiti ai fornitori - Agenpress : La Pubblica Amministrazione non ha pagato 11 Mld di debiti ai fornitori

CGIA – Decreto Rilancio: la PA non ha pagato 11 miliardi di debiti ai fornitori Il Giornale delle PMI

