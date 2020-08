Dear Evan Hansen: Amandla Stenberg nel cast del film tratto dal musical (Di lunedì 17 agosto 2020) Nel cast di Dear Evan Hansen, il film tratto dal famoso musical, ci sarà anche l'attrice Amandla Stenberg con il ruolo di Alana. Dear Evan Hansen avrà nel proprio cast l'attrice Amandla Stenberg che ha ottenuto il ruolo di Alana nella versione cinematografica del musical di Broadway. Il progetto sarà prodotto da Universal Pictures in collaborazione con Marc Platt, Adam Siegel e i creatori dello spettacolo che nel 2017 ha conquistato numerosi Tony Award. Nel musical Dear Evan Hansen il personaggio di Alana, affidato alla star di Il ... Leggi su movieplayer

