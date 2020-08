De Paul Juventus, “Sportmediaset”: si inserisce un nuovo club italiano (Di lunedì 17 agosto 2020) DE Paul Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano in casa Udinese dove sarebbe stato adocchiato De Paul per rinforzare la mediana. Sull’affare arriverebbero però notizie poco confortanti: si inserirebbe un altro club italiano, il guanto di sfida adesso è lanciato. De Paul Juventus. c’è anche la Lazio sul giocatore Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sport Mediaset la Juventus potrebbe essere costretta ad affrontare la Lazio per arrivare all’acquisto del cartellino di Rodrigo De Paul. Leggi anche: Dybala Juventus, caos rinnovo: spunta l’ipotesi addio a parametro zero Il ... Leggi su juvedipendenza

