DAYDREAMER | anticipazioni dal 24 al 28 agosto 2020

anticipazioni settimanali di DAYDREAMER – le ali del sogno, trame puntate da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2020:Sanem ha preso l'atto costitutivo della società di Emre e Aylin, la ragazza minaccia Emre di dire tutto a Can se entro tre ore non va a parlare con suo fratello. Su consiglio di Aylin, Emre si fa aiutare da Leyla per recuperare il documento e, quando Sanem va da Can per dirgli la verità e spiegargli finalmente il motivo di tutte le bugie che ha dovuto dirgli finora, la sua prova è sparita. Aylin approfitta della festa organizzata per inaugurare il nuovo assetto societario dell'azienda per mettere zizzania nel rapporto fra Fabbri e Can, e ...

