Day Dreamer-soap: le anticipazioni di lunedì 17 Agosto (Di lunedì 17 agosto 2020) Cari lettori rieccoci pronti per le nuove anticipazioni di Day Dreamer-soap relativa alla puntata di lunedì 17 Agosto, ricco di colpi di scena importanti per la storia. Ci eravamo lasciati con Can e Sanem che si stuzzicavano alla cena per l’anniversario di matrimonio dei genitori di Sanem. Poi la mamma di Sanem aveva ingoiato l’anello che il marito voleva regalare a lei e così sono andati tutti in ospedale. Leggi anche: DayDreamer torna–Dove eravamo rimasti Day Dreamer-soap: anticipazioni del 17Agosto Mekvibe è stata portata in ospedale, deve essere operata per recuperare e togliere dallo stomaco l’anello che Nihat. Che per farle una sorpresa per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

